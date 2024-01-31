عطاف يتباحث مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر سبل تعزيز التعاون الثنائي و توسيعه

31 يناير، 2024

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و شكّل اللّقاء حسب ذات المصدر، فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدغشقر، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي و توسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة.

و في هذا الإطار، أشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما أكدا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون، فضلا عن تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

شرف الدين عبد النور

31 يناير، 2024

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