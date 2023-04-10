عطاف يؤكد التزام وزارته بتقديم الدعم للتعريف بمنتجات الأسرة والمرأة الجزائرية

10 أبريل، 2023

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، التزام وزارة الخارجية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم الضروري للتعريف بمنتجات الأسرة والمرأة الجزائرية. والعمل على تمكينها من ولوج الأسواق العالمية.

وحث عطاف على تسليط الضوء على إبداعات المرأة الجزائرية. التي أثبثت حضورها القوي في جميع المحطات التاريخية الحاسمة في بلادنا.

وقال عطاف إن المرأة الجزائرية لبت بالأمس نداء الثورة وحملت السلاح وبذلت النفس والنفيس. في معركة التحرر والاستقلال، واليوم تضرب لنا أروع الأمثلة في التضحية والإقدام. للمساهمة عبر مختلف أدوارها المجتمعاتية في صنع رفاه أمتنا وبناء اقتصاد وطني يتجاوب وأحلام شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة”.

وأوضح وزير الخارجية ان كسب رهان التنمية الوطنية يتطلب اليوم مساهمة الجميع لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها بلادنا، مهنئا المشاركات في المعرض على صنعن من إنجازات وما قدمن من مساهمات فعلية في جهود التنمية الوطنية.

وأكد نفس المسؤول التزام وزارة الخارجية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم الضروري للتعريف بمنتجات الأسرة والمرأة الجزائرية. والعمل على تمكينها من ولوج الأسواق العالمية.

رمزي أحمد توميات

10 أبريل، 2023

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