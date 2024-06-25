عطاف يؤدي زيارة مجاملة لصديق الثورة الجزائرية ووزير الداخلية النمساوي الأسبق كارل بليخا

أدّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، زيارة مجاملة لصديق الثورة الجزائرية ووزير الداخلية النمساوي الأسبق، كارل بليخا، لتحيته والاطمئنان على حاله، وتجديد التعبير له عن بالغ العرفان نظير دعمه ووقوفه إلى جانب الثورة التحريرية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج .

ويكرّس هذا اللقاء الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لجمهورية النمسا الفدرالية التي يقوم بها الوزير أحمد عطاف بتكليف من رئيس الجمهورية، تقاليد الوفاء التي تحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إسدائها لأحرار العالم ممن ساندوا مسيرة كفاحها وانخرطوا في الدفاع عن عدالة قضيتها في وجه الاستعمار، يختم بيان الخارجية.

ش.ن