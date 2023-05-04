عطاف والمنقوش يناقشان فتح المعبرين الحدوديين بين الجزائر وليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس بمقر الوزارة، نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وحلت المنقوش مساء أمس في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام يضم على وجه الخصوص وزير المواصلات ورئيس الهيئة الليبية للاستثمارات.

وبمشاركة وفدي البلدين، ترأس اليوم الوزيران جلسة عمل تمحورت حول آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. حيث تم التطرق إلى الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين، النقل البري والبحري والجوي، الاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية.

كما استعرض الطرفان بهذه المناسبة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة المغاربية والعربية. لا سيما التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتحركات العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن دماء الأشقاء في السودان.

ومن جانب آخر، تلقى الوزير أحمد عطاف من نظيرته الليبية عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية. التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في دولة ليبيا،

وجدد لها حرص الجزائر على دعم استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق. وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي ختام مباحثاتهما، أعرب رئيسا دبلوماسية البلدين عن ارتياحهما لمستوى التوافق في رؤى ومواقف البلدين الشقيقين. مؤكدين حرصهما على الحفاظ على سنة التنسيق والتشاور السياسي وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ليديا كبيش

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