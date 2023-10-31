عطاف: هذه روافد الموقف الجزائري التي حدّدها الرئيس تبون لحل الصراع العربي – الإسرائيلي

عطاف: هذه روافد الموقف الجزائري التي حدّدها الرئيس تبون لحل الصراع العربي – الإسرائيلي

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال الجلسة الاستثنائية حول التطورات الخطيرة في أرض فلسطين المحتلة، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الرئيس تبون، وبصفته صانع القرار السياسي الخارجي والمشرف الأول على تنفيذه، قد حدَّد وشخَّص بدقة وصرامة روافد موقف الجزائر من الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي.

و يتمثل الرافد الأول، حسب ما كشفه وزير الشؤون الخارجية، في الاستجابة الفعلية والجادة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

الرافد الثاني

و يتمثل في توحيد الصف الفلسطيني بغية تعزيز موقعه في الأطر الدولية الهادفة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتقوية نفوذه وتأثيره فيها، وكذا إعطاء صلابة أكبر لمرافعاته لصالح مشروعه الوطني ولمطالباته بحقوقه المشروعة، يضيف عطاف.

الرافد الثالث

و يتمثل حسب ذات المتحدث، في ضمان حماية دولية مستعجلة للشعب الفلسطيني في وجه خروقات وتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي.

الرافد الرابع

يتمثل في إقدام الجمعية العامة على منح عضوية كاملة لدولة فلسطين ممهِّدة بذلك الطريق للحل المبني على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وسيّدة، يفيد أحمد عطاف.

الرافد الخامس

و يتمثل حسب ما كشفه أحمد عطاف، في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية المتبناة في قمة بيروت سنة 2002.

الرافد السادس

و يتمثل في تتويج أي عملية سلام بإقامة دولة فلسطينية على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

و أضاف أحمد عطاف في الأخير، “قناعتنا تبقى راسخة، من أن الوضع الراهن أخطر بكثير من أن يتم التعامل معه دون معالجة التراكمات التاريخية التي أدت إلى تكرار ظهوره عشرات المرات طيلة العقود الماضية”.

شرف الدين عبد النور

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