عطاف: “رد الرئيس تبون على تبريرات ماكرون بخصوص قضية الصحراء الغربية كان صارما”

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، أن رد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تبريرات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخصوص قضية الصحراء الغربية، كان صارما وحازما ودقيقا للغاية.

وقال أحمد عطاف، أن الرئيس الفرنسي أطلع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة حول تغير الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، كاشفا أن رئيس الجمهورية اعتبر الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها.

ولفت عطاف، إلى أن الموقف الفرنسي الجديد يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع في الصحراء الغربية.

شرف الدين عبد النور