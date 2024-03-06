عطاف بالقاهرة للمشاركة في أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، اليوم بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، للمشاركة في أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه من المنتظر أن تخصص أشغال هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات والمسائل المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي والمتعلقة بالعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة.

ش.ن

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