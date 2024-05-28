عطاف بالعاصمة الصينية بكين بتكليف من رئيس الجمهورية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، ببكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وسيلتئم هذا الاجتماع الوزاري، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تزامناً مع حلول الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني، مشكلاً بذلك فرصة لتقييم مسيرة الشراكة بين الجانبين طيلة العقدين الماضيين، وكذا بحث سبل وآفاق تعزيز هذه الشراكة، في مختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفضلاً عن مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيكون للوزير عطاف، خلال تواجده ببكين، برنامج ثنائي، حيث من المنتظر أن يجتمع مع نظيره الصيني، وانغ يي، وأن يجري لقاءات ثنائية، مع عدد من المسؤوليين الصينيين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ النتائج الهامة التي تُوِّجت بها زيارة الدولة، التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين، شهر جويلية من العام المنصرم.

شرف الدين عبد النور