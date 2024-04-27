عطاف بالرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بالرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد بالعاصمة السعودية، يومي 28 و29 أبريل الجاري.

ويتمحور برنامج هذا الاجتماع الخاص الذي يلتئم تحت عنوان “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف تشجيع التعاون الدولي متعدد الأطراف لبلورة حلول مشتركة في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن يشارك الوزير أحمد عطاف، في جلسة نقاش حول “الديناميكيات الجيوسياسية والآثار المترتبة على الانتقال الطاقوي”، حيث سيعرض دور الجزائر ومساهمتها في ترقية الأمن الطاقوي في محيطها الأورو-المتوسطي، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

شرف الدين عبد النور