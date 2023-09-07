عطاف: الرئيس التركي سيزور الجزائر في المستقبل القريب جدا

كشف وزير الخارجية، أحمد عطاف خلال تنشيطه ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الجزائر في المستقبل القريب جدا

وقال عطاف: ” ان التوافق السياسي بين البلدين حول أبرز الملفات الإقليمية والدولية ويتعزز ويتقوى عبر التزامنا المشترك بالمبادئ والقيم المشتركة في الأمم المتحدة خاصة في فض النزاعات والدعوة للحوار”.

وأضاف ذات المتحدث: “تناقشنا حول الأوضاع في منطقة الساحل الذي أضحى موطنا لأكبر عدد من بؤر التوتر والنزاع والصراع على وجه المعمورة”.

وتابع وزير الخارجية قائلا:” أطلعنا الأشقاء الأتراك بمبادرة الرئيس تبون للتكفل بالأزمة التي خلفها الانقلاب في النيجر وتعزيز المقاربة التنموية الشاملة لمعالجة التحديات”.

كما اشار عطاف الى أن الانقلابات والتغييرات غير الدستورية اختفت في كل أفريقيا سوى في المنطقة هذه التي سجلت 8 انقلابات في السنوات القليلة الماضية

وأبرز ذات المتحدث أن الانقلابات لم تحل مشاكل الأمن ولا مشاكل التنمية بل زادت هذه الأوضاع تدهورا وخطورة، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس تبون في بندها الأول تتحدث عن تعزيز الردع للانقلابات العسكرية أو ما يسمى التحولات والتغييرات غير الدستورية

كما أبرز عطاف أن القانون الإفريقي ضد الانقلابات وهذه التغييرات وتم سنه والمصادقة عليه سنة 1999 في الجزائر ولكنه لم يكفي مع مرور الزمن للتصدي للتغييرات غير الدستورية وردعها

كما تعهد الرئيس تبون بتقديم نصوص جديدة للقمة الإفريقية القادمة تخص مضاعفة الإجراءات ضد الانقلابات والتغييرات الدستورية، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية.

ليديا كبيش

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