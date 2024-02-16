عطاف: “الجزائر مستعدة لدعم جنوب السودان في تنظيم انتخابات تساهم في إنهاء الأزمة”

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في كلمته، بأديس أبابا، خلال مشاركته في اجتماع وزاري للجنة الإتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان (لجنة الخمسة – C5)، استعداد الجزائر لدعم جمهورية جنوب السودان على درب تنظيم انتخابات تساهم في إنهاء الأزمة وتفتح المجال واسعاً لرفع مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد، بكل فعلية وفعالية.

و أكد الوزير عطاف، كذلك، على ضرورة تعزيز دور اللجنة وتكثيف أنشطتها في دعم الاستقرار بجنوب السودان، وذلك وفق مسارين اثنين، ومن هذا المنظور، شدّد الوزير في معرض حديثه عن المسار الأول عن ضرورة تحرك اللجنة تجاه الأطراف الداخلية بجنوب السودان بغرض تحسيسها بأهمية وجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، و فيما يتعلق بالمسار الثاني، فقد أشار أحمد عطاف، إلى أهمية تعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وحملها على تجديد دعمها لمسار السلام في جنوب السودان، خاصة وأنّ هذا البلد يشهد مرحلة حاسمة وحساسة تحسباً لتنظيم أول انتخابات في تاريخ هذا البلد، وهي الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية.

للإشارة، فإن لجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان، تتشكل من خمسة دول تمثل المناطق الخمسة في القارة، وهي، الجزائر، نيجيريا، التشاد، رواندا، وجنوب افريقيا.

شرف الدين عبد النور

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