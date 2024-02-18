عطاف: “الجزائر تدعو الدول الأفريقية إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية تجاه القضية الفلسطينية”

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا، في كلمته حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية، أن الجزائر تدعو الأفارقة إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاث مستويات رئيسية.

و يتمثل المستوى الأول، حسب الوزير عطاف، في الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول الإغاثات الإنسانية دون أي قيود.

و يتعلق المستوى الثاني-يضيف عطاف-، بالأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جوراً للاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى التنسيق الجزائري-الجنوب أفريقي، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

كما يتجسد المستوى الثالث، حسب أحمد عطاف، في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

شرف الدين عبد النور

النص الكامل كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،

حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية

“شكراً السيد الرئيس.

إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا، وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق، في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ووأد حل الدولتين، وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى.

ومن هذا المنظور، تدعو الجزائر أشقاءها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمتنا هذه إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاث مستويات رئيسية :

المستوى الأول، وهو مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط، أو قيود، أو معوقات.

المستوى الثاني، وهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جوراً للاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا الإطار، تعمل بلادي حالياً، بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة.

أما المستوى الثالث من الأولويات، فإنه يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ودعماً لهذا التوجه، تدعو الجزائر سائر الدول الافريقية الشقيقة إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي.

وشكراً السيد الرئيس.”

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