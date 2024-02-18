عطاف: “الجزائر تدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا”

قال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمته، اليوم، بأديس أبابا، حول البند المتعلق بتقرير لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا، خلال أشغال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن الجزائر تدعو الأطراف الليبية لانتهاز فرصة اتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت أفريل المقبل، واستغلالها وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الليبي.

و أكد عطاف على أن الجزائر تشجع الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات، كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد.

وأضاف أحمد عطاف: “تجدد بلادي تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا، لتمكين الجهود، الإفريقية والأممية على حد سواء، من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه”.

كما توجّه وزير الشؤون الخارجية، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعبارات التقدير والثناء للرئيس دنيس ساسو نغيسو، نظير جهوده المتواصلة على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، دعماً للصلح والمصالحة بين بنات وأبناء دولة ليبيا.

رمزي أحمد توميات

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