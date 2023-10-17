عطاف: الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة

شدد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية والشؤون الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال افتتاح الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية إفريقيا شمال أوروبا، أن الأوضاع في فلسطين بحاجة إلى هبة مستعجلة.

وثمن عطاف عاليا الدورة العشرين لأهمية التعاون والتشاور التي أثبثت على مدار الأعوام نهايتها. وما أحوج عالمنا اليوم لآليات كهذه وهو عرضة للصدمات والصراعات التي تقوم على احتكاك الأفكار وتبادل الاراء.

وأوضح ذات المتحدث أن سر هذه العلاقة المتميزة التي تجمع دول إفريقيا وشمال أوروبا. تكمن في الالتزام بالقيم والإحترام المتبادل والثقة المتقاسمة وتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما ذكّر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها. وتحدث عن الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء غزة.

كما جدد نفس المسؤول تضامن الجزائر مطالب وزير الداخلية بهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة لتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته.

ودعا وزير الخارجية إلى عدم التنكر إلى الحقيقة الدامغة أن فلسطين تعيش حربا، وأن هناك شعب مضطهد مؤكدا دعم الجزائر للشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصفية الاستعمار نهائيا.

وقال عطاف “نحن اليوم أمام وضع قاتم تكاثر التهديدات واتساع الهوة التنموية بين الدول الغنية والفقيرة وتكاثر الاوبئة. لا بديل عن التعاون الدولي لبلورة حلول شمالية وتشاركية كما أنه لا مناص من إصلاح المنظومة لقيام علاقات دولية متوازنة ترتاح لها البشرية جمعاء”.

أما عن منطقة التجارة الحرة الأفريقية قال الوزير إن قارتنا بدأت الكشف عن وجهها الحقيقي. كما تطمح إلى شراكات تحترم مبادئها وقراراتها لضمان استجابة مستدامة لكسب رهانات التنمية في القارة.

في حين لفت وزير الشؤون الخارجية إلى أن التعليم في إفريقيا يكتسي أهمية خاصة لتمكين الشباب من الإبتكار كقاطرة نمو مستقبلية

رمزي أحمد توميات

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