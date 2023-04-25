عضو مجلس الأمة فوزية بن باديس تشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الافريقية للإتحاد البرلماني الدولي

25 أبريل، 2023

شاركت، اليوم، فوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة، عضو اللجنة المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ممثلة لمجلس الأمة، في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الافريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد بيان لمجلس الأمة.

خصص هذا الاجتماع للتباحث والتشاور حول المرشح لنيل جائزة “كريمر باسي ” Cremer Passy باسم المجموعة الافريقية…، وهي الجائزة التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي تخليدا لمؤسسي الاتحاد السيدان William Randal Cremer و Frédéric Passy، مؤسسا الاتحاد البرلماني الدولي، الحائزان على جائزة نوبل للسلام بداية القرن العشرين (العام 1903).. حيث تسدى لبرلماني أو مجموعة برلمانيين لا زالوا يحوزون على صفة “عضو برلمان” ببرلماناتهم الوطنية…، والذين تميزوا بدفاعهم وترقيتهم لأهداف الاتحاد، والمساهمة في عالم موحد، عادل، آمن ومستدام، يضيف البيان.

و اقترح البرلمان الجزائري، ترشيح جاكوب مودندا رئيس البرلمان الزيمبابوي لنيل الجائزة، باسم المجموعة الجيوسياسية الافريقية، نظير مساهماته في الدفاع عن المبادئ الأساسية للاتحاد، لاسيما أهداف التنمية المستدامة، حقوق الانسان، دور الشباب، وقضايا التغير المناخي… وقد حظي اقتراح الجزائر بالترحيب والمساندة من طرف الأعضاء المشاركين.

ش.ن

25 أبريل، 2023

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