أكد اليوم الأحد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية عبد العزيز عصماني على الوزارة اتخذت كافة الإجراءات و التدابير لضمان نجاح الامتحان من حيث التنظيم و التأطير .

وطمأن عصماني لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، المترشحين والأولياء بان مواضيع الامتحان ستتمحور حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية.

وقال ذات المتحدث:”انصح التلاميذ بالتركيز الشديد و قراءة الأسئلة بتمعن واختيار الموضوع الأسهل و الشروع في حله دون تردد وعدم إضاعة الوقت في الانتقال من سؤال إلى آخر” ، مبرزا أن هذه من الظواهر السلبية التي لاحظناها في الأعوام الماضية وكانت وراء رسوب العديد من المترشحين.

كما أكد المفتش المركزي لوزارة التربية الوطنية، على أن المؤسسات التربوية تمكنت من انجاز المنهاج الدراسي المقرر بحسب الوتيرة المطلوبة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع بسبب جائحة كورونا .

وفي نفس السياق، قال نفس المسؤول، ان: ” الوزارة واكبت مختلف أطوار هذه العملية وكانت تتدخل باستمرار لمعالجة جل التأخرات الاستثنائية الملاحظة في بعض الولايات خلال مختلف الأطوار الثلاثة للموسم الدراسي.”

و بخصوص التدابير المتخدة للحفاظ على سرية الأسئلة و عدم تسريبها ، كشف عصماني، عن قيام وزارة التربية الوطنية بنقل الاظرفة الخاصة بأسئلة الامتحانات عبر الطائرات و السهر على إيصالها إلى مراكز الامتحانات بمرافقة أمنية تتكون من أفراد الشرطة و الدرك الوطني .

كما دعا الأولياء الى منع المترشحين من جلب المحافظ و الهواتف النقالة و أجهزة “البلوتوت” و الوثائق الخاصة بالدروس إلى مراكز الامتحان و ذلك تفاديا للشبهات .

و حذر المسؤول بوزارة التربية من أن أي مترشح يضبط في حالة الشروع في الغش يتعرض للإقصاء من قبل الديوان الوطني لتنظيم الامتحانات و المسابقات.

فيما ينص قانون العقوبات على السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات لكل من يثبت تورطه في محاولة تسريب أسئلة الامتحان من بين المؤطرين و مسؤولي المراكز، يضيف عصماني.

رمزي أحمد توميات

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