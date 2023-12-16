عصاد يترأس الاجتماع التحضيري الرابع للجنة الوطنية التنظيمية لفعاليات رأس السنة الأمازيغية “يناير”

نظّمت المحافظة السامية للأمازيغية، في إطار التحضيرات الجارية لضبط آخر التدابير التنظيمية للإحتفالات الوطنية والرسمية برأس السنة الأمازيغية يناير 2974/2024، والتي ستحتضنها ولاية الجزائر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، آخر اجتماع للجنة الوطنية التحضيرية لهذه الفعاليات.

و ترأس الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، الهاشمي عصاد، صبيحة أول أمس الخميس، بمقر ولاية الجزائر العاصمة، رابع اجتماع للجنة الوطنية التنظيمية التحضيرية إستعدادا للإحتفال بهذه المناسبة، بالموازاة مع مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة.

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة وإثراء مشروع برنامج الفعاليات المُقترح من قبل المحافظة منها قراءة في التعديلات المدرجة في البرنامج وفق التعليمات الرئاسية، وكذلك الخطة الاتصالية لفعاليات رأس السنة الامازيغية وفق رزنامة مضبوطة، مع تحديد مختلف المهام والإسهامات المنتظرة من قبل كل الشركاء المعنيين بهذه التظاهرة ودراسة إمكانية توسيع دائرة النشاطات في العديد من الفضاءات المتاحة بالعاصمة بغية تمكين مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي والعلمي من المشاركة الفعّالة في هذه التظاهرة.

شرف الدين عبد النور

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