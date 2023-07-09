عشية حفل التخرج السنوي للدفعات… الفريق أول السعيد شنڨريحة يزور الأكاديمية العسكرية لشرشال

قام أمس السبت الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، وذلك عشية حفل التخرج السنوي للدفعات بهذه القلعة التكوينية العريقة، والذي ستحتضنه الأكاديمية اليوم الأحد، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

و ترأس الفريق أول بعد مراسم الاستقبال، رفقة قائد القوات البرية و قائد الناحية العسكرية الأولى وقائد الأكاديمية العسكرية لشرشال حسب ذات المصدر، لقاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية، أين ألقى كلمة توجيهية أكد فيها أنه يعتبر الأكاديمية، بمثابة المرآة التي تعكس الأشواط الكبرى، التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في مجال بناء قدراته العسكرية، حيث قال ” أسعد اليوم بتواجدي في رحاب الأكاديمية العسكرية لشرشال، “الرئيس الراحل هواري بومدين”، عشية تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2022-2023، لأنني أعتبر هذا الصرح التكويني العريق، ودون مبالغة، بمثابة المرآة التي تعكس الأشواط الكبرى، التي قطعها جيشنا في مجال بناء مقدراته العسكرية، وذلك بالنظر ليس فقط لعراقتها ورمزيتها، وإنما أيضا لكونها البوتقة التي تنصهر فيها كافة الأسلحة والقوات، وتتوحد فيها المفاهيم العسكرية القاعدية لنخبنا العسكرية المستقبلية”.

و أضاف الفريق أول السعيد شنڨريحة في هذا السياق، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تواصل في ظل توجيهات وتعليمات ودعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بذل كافة الجهود اللازمة، لإضفاء المزيد من الجودة في الأداء والنجاعة والاحترافية، ليس فقط على المنظومة التكوينية، بل على كافة مكونات القوات المسلحة، طلبا لتحقيق الجاهزية الرفيعة، التي تليق بجيش محترف ومهاب الجانب، شعاره الدفاع عن الشعب والوطن، وطموحه المشروع احتلال مراتب الريادة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، يضيف ذات البيان.

كما قام الفريق أول على هامش هذه الزيارة، بتدشين بعض المرافق المنشآتية التي توفر العديد من الخدمات التي من شأنها الإسهام في توفير كافة الشروط والظروف الملائمة لطلبة الأكاديمية، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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