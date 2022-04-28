عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لـ 03 ماي من كل سنة، نظمت مجلة الشرطة، اليوم الخميس 28 أفريل 2022، زيارة بيداغوجية إلى مقرها الكائن بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” الجزائر، لفائدة طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

بالمناسبة، قام الطلبة الجامعيين بزيارة أجنحة وأقسام مجلة الشرطة، كما كانت لهم وقفة على المتحف المركزي للشرطة.

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على هامش الزيارة، كرمت مجلة الشرطة كل من عائلة المرحوم عميد أول للشرطة، محمد تواتي، الذي تولى خلال مساره المهني، مسؤولية إدارة مجلة الشرطة، وكذا عميد الشرطة المتقاعد محمد بوزيد، الإطار السابق بمصلحة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والسيد بن زاوي عبد السلام، مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

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