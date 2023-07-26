عرقاب :99 بالمائة معدل ربط الكهرباء في الجزائر

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأربعاء، أن شركة سونلغاز قد حققت إنجازات كبيرة بنجاحها في الوصول إلى معدل ربط للكهرباء يتجاوز 99 بالمئة ومعدل تغطية للغاز يزيد عن 73 بالمئة.

وأكد عرقاب بمناسبة الذكرى الـ 54 لتأسيس سونلغاز، أن هذه النتائج تعكس جهود عمال وعاملات شركة سونلغاز ومستوى تطور مجال الطاقة في الجزائر.

واضاف ذات المتحدث، أن إعادة هيكلة الشركة في 2022 وتعزيزها بميثاق الحوكمة للمجمع جعلها في مصف الشركات الهامة في افريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما أكد وزير الطاقة أن سونلغاز قد تمكنت من انشاء البنية التحتية للطاقة كماً ونوعاً، بما يلبي حاجيات الطلب الوطني من الطاقة في ظروف جيدة ومريحة، حيث ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحسين نوعية حياة ملايين الاسر الجزائرية.

ولفت نفس المسؤول الى أن سونلغاز تحوز على أكثر 920 ألف عون في خدمة 11.5 مليون زبون للكهرباء، وأكثر من 7.3 ملايين زبون غاز، مقارنة بعام 1969، حيث كانت تحوز على 6 آلاف عامل فقط، لخدمة 700 ألف زبون، بمعدل ربط وطني بالكهرباء لا يتجاوز 40 بالمئة.

ليديا كبيش

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