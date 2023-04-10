عرقاب يُطلق العديد من المشاريع بولاية البيض غدا

عرقاب يُطلق العديد من المشاريع بولاية البيض غدا

من المنتظر أن يقون وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية البيض، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة .

وحسل نص الييان، سيكون الوزير مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والرئيس المدير العام لشركة نفطال. ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وكذا اطارات من الوزارة ومن سونلغاز.

وكشف المصدر أن عرقاب سيشرع، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق العديد من مشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء. ولا سيما تلك المخصصة لسكان مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية.

كما سيقوم المسؤول الأول عن قطاع للطاقة في الجزائر بزيارة بعض المنشآت الأخرى للكهرباء والغاز والمواد البترولية، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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