عرقاب يُشرف على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد 02 أفريل 2023، بمقر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، على تنصيب السيد مراد حنيفي، الرئيس الجديد للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد تمت مراسم التنصيب بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوكالة.

هذا وقد تدرج مراد حنيفي في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، ثم مدير المسح المنجمي، الى أمين عام الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وأمين عام بالنيابة لوزارة المناجم وغيرها من المناصب، وحاليا المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.

وأشار الوزير الى تفاني وجدية السيد حنيفي في أداء مهامه خلال مشواره المهني مُثبتا جدارته واخلاصه في العمل. وأكد على الثقة الممنوحة فيه وأنه لن يدخر جهدا من أجل السهر على تنفيذ مهامه الجديدة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

كما أشاد عرقاب في كلمة له بهذه المناسبة، بإنجازات السيد إسماعيل الجوزي، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالنيابة، وعلى تفانيه في العمل وعلى المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال توليه لهذه المهام، متمنيا له كل التوفيق في خطواته المستقبلية بالوكالة.

ليديا كبيش

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