عرقاب يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة

يُشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الاثنين المقبل المصادف لتاريخ 21 فيفري لبجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، GECF.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فسينظم هذا الاجتماع تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أين سيكون في مرافقة عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.

كما يهدف هذا الاجتماع الهام، إلى استعراض التقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى، و التحضير للقمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...