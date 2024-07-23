عرقاب يُدشّن المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة “الفلسبار” بعنابة

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة، والوفد المرافق، بتدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة الفلسبار feldspath في عين بربر ببلدية سرايدي، الواقع على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة عنابة.

و خُصص هذا المصنع لإنتاج مادة الفلسبار، المُستخرجة من مكمن الفلسيت في جبل واد ويدار، باحتياطات جيولوجية قابلة للاستغلال من 03 الى 06 مليون طن، واستثمار اجمالي بلغ 1.411 مليون دينار جزائري، ويشغل 118 عاملا.

وتعتبر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، الممون الرئيسي في الجزائر من الفلسبار بقدرة إنتاجية مقدرة ب 90 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى الكمية المنتجة من المصنع الحالي والذي يقدر 30 ألف طن سنويا.

ويستخدم الفلسبار في العديد من الصناعات أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف وصناعة الزجاج ومواد الكشط وطلاء المعادن، وتستخدم كميات قليلة منه لا تتعدي10 % في أغراض أخرى مثل المواد المالئة (الحشو) في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط، وحديثا بدأ في إستخدام الفلسبار في صناعة العوازل الكهربائية.

وذكّر الوزير عرقاب، بهذه المناسبة، أن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، يهدف إلى توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الإقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.

ونوّه عرقاب، أيضا، بما يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، مؤكدا على وجوب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع من خلال البرنامج المُسطر لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للجزائر.

كما أشار وزير الطاقة، إلى ضرورة إقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية، الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني-يضيف الوزير-.

شرف الدين عبد النور