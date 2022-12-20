عرقاب يكشف جديد أنبوب الغاز الجزائري-سردينيا

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن :”الجزائر موردا آمنا لمادة الغاز، ما يسمح لها أن تكون موردا موثوقا للكهرباء، وبكفاءة عالية”.

وكشف عرقاب أنها تتوفر على قدرة إنتاجية للكهرباء تزيد 25 ألف ميغاواط. مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف في السوق الإقليمية من أجل التصدير.

واكد ذات المتحدث، أن القطاع يعتزم تطوير بنية تحتية واسعة للنقل الكهربائي. بالإضافة إلى شبكة تربط الجزائر بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

كما كشف وزير الطاقة، أنه يتم حاليا النظر في إعادة إطلاق دراسة حول إنشاء أنبوب الغاز الجزائري سردينيا غالسي. تابعا “بمواصفات ومعايير فنية تتكيف مع تصدير الهيدروجين والأمونيا في المستقبل نحو أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص”.

وأوضح نفس المسؤول، أن استخدام هذا الخط سيكون مبدئيا لتصدير الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي نحو أوروبا. في انتظار إنشاء سوق حقيقي وتنافسي للهيدروجين والأمونيا الأخضر.

كما أكد عرقاب، أن تطوير هذا الفرع يعد محورا مهما. حيث يمكن تسجيل عدة مشاريع شراكة وتعاون بين الجزائر وألمانيا.

رمزي أحمد توميات

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