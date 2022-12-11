عرقاب يفتتح أشغال مُلتقى جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم

من المنتظر أن يفتتح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين ، المُلتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم وسط.

واوضحت وزارة الطاقة في بيان لها، أن هذا الملتقى ينظم من قبل لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، على غرار الملتقيات الجهوية التي نُظمت في عام 2021.

وحسب نص البيات، سيشهد ملتقى الجزائر العاصمة هذا العام ما يقرب من 200 مشارك، بما في ذلك رؤساء الجمعيات الوطنية السبع لحماية المستهلك. ومدراء الطاقة والمناجم ومدراء امتيازات التوزيع لسونلغاز في 11 ولاية لوسط البلاد.

وتعتبر هذه الاجتماعات فرصة لجميع أصحاب المصلحة لعرض وطرح انشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يخص تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء والغاز المقدمة للمستهلكين.

في حين تهدف إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك. من أجل تجسيد القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات

ليديا كبيش

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