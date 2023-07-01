عرقاب يعاين مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بقورصو

قان اليوم السبت، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة تفقدية لمشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو، في بومرداس، بطاقة إنتاج تصل الى 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وحسب بيان للوزارة، عاين عرقاب جميع المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحطة. ووقف على اللمسات الأخيرة بهدف وضعها حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة.

وكذا تشغيل المحطة والذي سيمر عبر مراحل بدءا من استخراج مياه البحار مرورا بمحطة التحلية. ثم وصولا إلى المعالجة النهائية والمراقبة المخبرية ومن ثم جعلها مياه صالحة للاستهلاك.

كما أشاد وزير الطاقة بالمجهودات المبذولة من أجل إنجاز هذه المحطة، في وقت لا يتجاوز سنتين والذي انطلق سنة 2022، بعد وضع كل التسهيلات في المتناول.

بالإضافة إلى بفضل العمل المتواصل على مدار ساعات اليوم والليلة. والاستعانة بكفاءات جزائرية لتسيير مشاريع تحلية مياه البحر بالنظر إلى الخبرات المعتبرة التي اكتسبوها.

في حين دعا وزير الطاقة القائمون على هذا المشروع المحوري على توفير مياه مطابقة للمعايير المعمول بها. للمساهمة في دعم قدرات التزويد بالمياه لصالح سكان الجهة الغربية والشمالية من ولاية بومرداس والجهة الشرقية للجزائر العاصمة.

للتذكير، تدخل هذه المحطة، والتي تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بـ6.25 هكتار، في إطار المخطط الاستعجالي. حيث تم وضع حيز الخدمة كل من محطة الباخرة، والمرسى بالعاصمة. على أن تكون محطة قورصو جاهزة قريبًا لتعزيز الإنتاج بثمانين ألف متر مكعب إضافية.

ليديا كبيش

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