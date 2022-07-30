عرقاب يشرف على افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات

30 يوليو، 2022
حل صبيحة اليوم السبت، وزير الطاقة والمناجم،  محمد عرقاب، رفقة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز ومناجم الجزائر، ووفد وزاري هام، بمطار الرائد فراج بتندوف.
وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإن وزير القطاع محمد عرقاب سيشرف من خلال هذه الزيارة على افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات، وذلك بعد 70 سنة من التجميد.
وسيقوم عرقاب، بوضع حيز الخدمة واطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز بالولاية التي تهدف الى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف.
رمزي أحمد توميات
30 يوليو، 2022

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