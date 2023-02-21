عرقاب يشرف على أشغال لقاء مع مديري الطاقة والمناجم لولايات الوطن

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الثلاثاء٬ على أشغال لقاء مع مديري الطاقة والمناجم٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وقد جمع اللقاء كل مدراء القطاع المركزيين والولائيين٬ تحت شعار” مديريات الطاقة والمناجم عنصر فعال في التنمية المستدامة”٬ كما شهد مشاركة وكالات ولجان الضبط في القطاع والسادة الرؤساء المديرين العامين٬ لكل من شركات سونطراك، سونلغاز، ومناجم الجزائر ونفطال إلى جانب رؤساء وكل المدراء الولائيين والمركزيين للقطاع٬ وذلك على مستوى مقر الوزارة٬ يذكر البيان.

وخلال كلمته الافتتاحية٬ أكد وزير الطاقة على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع قطاع الطاقة والمناجم٬ للتقييم المرحلي المتعلق لمدة تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بالقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة٬ ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التنمية المحلية المستدامة من اجل الاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري وتحسين ضروف معيشته وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية٫ يشير البيان.

وأوضح الوزير، أن هذا اللقاء يعد فرصة لتثمين إستراتيجية القطاع والانجازات المحققة على مدى السنوات الثالث الماضية٬ لاسيما السنة 2022، والوقوف على العقبات والنقائص التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية وتداركها.

وفي ذات السياق٬ قدّم الوزير حصيلة مختصرة عن انجازات القطاع، مشيرا أن القطاع عمل خلال كل هذه الفترة على تنفيذ المهام الموكلة له من خلال تزويد المواطنين بالكهرباء والغاز٬ والمنتوجات البترولية مع ايلاء عناية خاصة للمناطق المعزولة٬ يضيف البيان.

و أضاف الوزير أنها إنجازات القطاع ساهمت بالدفع بعجلة التنمية الوطنية والمحلية٬ من خلال مرافقته لجميع المشاريع الاستثمارية٬ وهذا من خلال ربط القطاعات الاقتصادية الخلاّقة للثروة (المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و المستثمرات الفلاحية) بالكهرباء و الغاز٫ وكذا مشاريع تهجين محطات ديزل في الشبكات الصغيرة في الجنوب الكبير ببرنامج50 ميغاواط.

ومن جهة اخرى٬ تحدث عرقاب عن خطة العمل التي تم وضعها من قبل الوزارة وذلك لمواصلة الكهرباء و التوزيع العمومي للغاز٬ بهدف ربط 65000 منزل بالكهرباء و 180000 منزل بالغاز خلال سنة 2023. إضافة الى تزويد 638 منزل و139 مدرسة بغاز البوتان على مستوى مناطق الظل.

و في مجال الطاقات المتجددة تحدث الوزير عن تسطسر برنامج لإنجاز 15 ميغاواط من الطاقات المتجددة٬ سيتم تنفيذه من قبل مجمع سونلغاز ضمن برنامج متسارع بشمل42ولاية. هذا علاوة على المشاريع انجاز 1000 نقطة شحن السيارات الكهربائية وهو البرنامج الذي سيم اطلاقه خلال السنة الجارية.

إضافة الى ذلك٬ ألقى الوزير الضوء على المهام الموكلة القطاع٬ فيما يخص انجاز عدد من المشاريع البتروكيماوية و منحنية وكذا المشتركة في برنامج معالجة شح المياه٬ وهو المجال الذي يتكفل القطاع لتنفيذ 08 مشاريع بشانه.

وختاما أثنى الوزير على أداء مسؤولي القطاع بالنظر الى ما تم تحقيقه خلال السنوات الاخيرة، مشددا على ضرورة تحديد الاوليات والعمل على تحقيقها مؤكدا على ضرورة تظافر الجنود لرفع التحديات من اجل ضمان مستقبل افضل للبلاد.

وللإشارة٬ فقد شهدت أشغال اللقاء تقديم عروض مختلفة عن مستوى أداء القطاع على مستوى المناطق الأربعة (الوسط، الجنوب، الشرق،الغرب) كما تم في السياق تقديم العراقيل و التحديات التي تواجه مسيري القطاع على مستوى الولايات٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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