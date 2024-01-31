عرقاب يشارك هذا الخميس في الإجتماع الوزاري 52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

31 يناير، 2024

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي JMMC)، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

و سيتبادل الوزراء خلال هذا الاجتماع، وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، بالإضافة الى تقييم الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك + لشهر ديسمبر 2023.

وللتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري كل شهريين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها منظمة أوبك + للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، والتي تضم سبع دول أعضاء في منظمة أوبك من بينها الجزائر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا.

كما تضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول غير أعضاء في المنظمة وهما وروسيا وكازاخستان.

شرف الدين عبد النور

31 يناير، 2024

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