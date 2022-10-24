عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، في الإجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”، حسبما أفادت به الوزارة الوصية في بيان لها

وسبعقد هذا الإجتماع برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري. بالإضافة كذلك إلى رئيس الإجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2022.

وللتذكير، فقد تم خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى، انتخاب الجزائري محمد حمال أمينا عاما جديدا للمنتدى. حيث يعد الإجتماع الوزاري الرابع والعشرون للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى وتوسيع عضويته.

كما أنها فرصة لإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال الطاقوي وفي التنمية المستدامة.

هذا وقد تأسس المنتدى سنة 2001، وتحول في ديسمبر 2008، خلال الدورة الثامنة الغير رسمية للمنتدى، الذي عقد في موسكو، إلى منظمة حكومية دولية مقرها في الدوحة، في دولة قطر. وهي تتألف حاليًا من 19 دولة عضو.

ويتعلق الأمر بكل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا كأعضاء، وأنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبيرو بصفة مراقب يمثلون معًا 72٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم،و43٪ من الإنتاج المسوق،و55٪ من صادرات خطوط الأنابيب،و50٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ليديا كبيش

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