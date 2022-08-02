عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الـ31 لأوبك

2 أغسطس، 2022

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون لأوبك – والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وأفادت الوزارة الوصية في بيان لها، أنه سيُسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم عقد أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).

وحسب نص البيان، سيتعين على اللجنة على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي، وآفاق تطوره على المدى القصير.

بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج دول إعلان التعاون لشهر جوان 2022، يضيف البيان.

ليديا كبيش

2 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

البيان الكامل لإجتماع مجلس الحكومة

21 يوليو، 2022

هذه حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني من 22 ديسمبر 2021 إلى 01 جانفي 2022

2 يناير، 2022

جعبوب: سأواصل متابعة ملف الإدماج إلى غاية تنفيذه كليا

26 أكتوبر، 2020

هذا هو سبب ندرة مادة زيت المائدة في الأسواق

15 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: