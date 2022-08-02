عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الـ31 لأوبك

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون لأوبك – والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وأفادت الوزارة الوصية في بيان لها، أنه سيُسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم عقد أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).

وحسب نص البيان، سيتعين على اللجنة على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي، وآفاق تطوره على المدى القصير.

بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج دول إعلان التعاون لشهر جوان 2022، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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