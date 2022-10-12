عرقاب يشارك بموسكو قي “أسبوع الطاقة الروسي”

يشارك اليوم وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب في اعمال المنتدى الدولي الخامس، “اسبوع الطاقة الروسي” في موسكو (روسيا).

و حسب بيان وزارة الطافة و المناجم سيلتقي محمد عرقاب بهذه المناسبة، بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير البترول والثروة المعدنية السوري بسام طعمه، وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز.

و اشار البيان الى ان هذا المنتدى الدولي، هو حدث رفيع المستوى يتم تنظيمه منذ عام 2017، للمسؤولين عن الطاقة في العالم، ويجمع الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى، وكبار الخبراء وصناع القرار، لمناقشة ديناميكية الطاقة العالمية، وكذلك لتسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة.

حورية سعداوي

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