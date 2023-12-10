عرقاب يشارك بالدوحة في أشغال المؤتمر العربي 12 للطاقة وفي الاجتماع 111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أشغال المؤتمر العربي للطاقة الثاني عشر، بالعاصمة القطرية “الدوحة”، والذي يُعقَد في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة.

وسيكون الوزير عرقاب، مرفوقا بكل من الرؤساء العامون لسوناطراك وسونلغاز، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة ومن الشركتين، حسب ذات المصدر.

كما سيشارك في النسخة الثانية عشر من هذا المؤتمر، التي تأتي تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”، عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر عددًا من الملفات المهمة على مدار يومين، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة و الاستدامة، يضيف المصدر ذاته.

كما سيشارك وزير الطاقة والمناجم، على هامش أشغال المؤتمر العربي للطاقة الثاني عشر، في أشغال الاجتماع الحادي عشر بعد المائة، لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والذي سيناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، على غرار استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وتطوير نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة، والتكوين، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك حول الأوضاع البترولية والغازية العالمية وغيرها.

وسترأس الجزائر الجلسة الفنية الأولى بعنوان “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم”، الذي يناقش عددًا من الأوراق البحثية، منها “النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم” تقدّمها منظمة أوابك، و”مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية” يقدّمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية AIEA، كما سيعقد، الوزير محمد عرقاب، عدة جلسات عمل مع نظرائه الوزراء العرب المُشاركين في هذا المؤتمر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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