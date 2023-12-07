عرقاب يستقبل وفدا عن المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية (سي.إن.إن.سي)، بقيادة الرئيس المدير العام للشركة، يو جيانفنغ، وبحضور محافظ الطاقة الذرية، وإطارات من الوزارة ومن المحافظة، حسب ما كشفه بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وتركزت المحادثات حسب ذات البيان، على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والشركة الصينية سي.إن.إن.سي، في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.

كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، ولا سيما في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر، والتي تستخدم في الصناعة والزراعة والطب على غرار تشخيص الأمراض وعلاج بعضها لاسيما الأورام السرطانية، وجُلّه في إطار توجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي، يضيف البيان ذاته.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم خبراء من محافظة الطاقة الذرية والشركة الصينية من أجل وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون، وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال الطب ومكافحة السرطان مع تحديد الاحتياجات الوطنية في هذا المجال.

وتناول الطرفان أخيرًا المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة في هذا المجال، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...