عرقاب يستقبل وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على مستوى القاعة الشرفية، بالمطار الدولي هواري بومدين، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق، ارنييستوا ماكس تونيلا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، من 26 إلى 31 ماي الجاري، على رأس وفد متعدد القطاعات.

و جاءت هذه الزيارة، حسب بيان وزارة الطاقة، لبحث فرص التعاون الجزائري الموزمبيقي، وتجسيد بعض مشاريع التعاون المتفق عليها، خلال زيارة رئيس جمهورية موزمبيق إلى الجزائر، يومي 28و29 فيفري 2024.

هذا وستكون هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، فرصة لبحث سبل التعاون الكفيلة بتطوير وارساء شراكة بين البلدين، في مجال الطاقة، خاصة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، في فيفري 2024.

شرف الدين عبد النور