عرقاب يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية المسيلة

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، كل من عمران عبد الوهاب، بريكات فاتح، فريتيح محمد، حناوي السعيد، فايد سفيان، دحماني خاتم، ربيع عبد الرحيم، مشقق محمد، وأرفيس مروان، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية المسيلة.

و تندرج هذه اللّقاءات حسب بيان وزارة الطاقة، في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز)، للبلديات والمناطق الغير موصولة والأحياء السكنية الجديدة، والمستثمرات والمحيطات الفلاحية، لاسيما بالكهرباء.

كما تمّ حسب ذات المصدر، التطّرق إلى بعض المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية على غرار مشروع محطة الطاقة الشمسية، وتوسيع الشبكة الكهربائية وتحويل ذات التوتر العالي منها ببعض المناطق، وكذا ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع ومشاريع الاستثمار الاجتماعي بالمسيلة، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف النواب.

وفي هذا الإطار، قدّم الوزير عرقاب، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها، مُجدّدا التزام الدولة من خلال مجمع سونلغاز على مواصلة مختلف البرامج التكميلية المُسطرة من قبل، والتي ستمس العديد من البلديات.

كما دعا النواب بجرد جميع المناطق الغير موصولة لحد الآن لدراسة إمكانية ربطها وإدراجها في برامج جديدة، خاصة فيما يخص الكهرباء، مما سيساهم بدون شك في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها، يضيف بيان الوزارة.

واختتم وزير الطاقة مُقدّما بعض التوضيحات حول البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وكذا برنامج الإنتقال الطاقوي في الجزائر، كان محل سؤال قدمه أحد النواب، يختم بيان الوزارة.