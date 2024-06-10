عرقاب يستقبل نائب رئيس الشركة الكورية JP ENERGY GLOBAL

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، نائبة رئيس الشركة الكورية الجنوبية “جي بي إنرجي غلوبال JP ENERGY GLOBAL”، كيم جيونغ هوا، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

و ناقش الطرفان، بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الطاقة، فرص التعاون في مجال المحروقات، ولاسيما في مجال الغاز الطبيعي وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

كما بحث الجانبان، أوجه أخرى للتعاون بين سوناطراك والشركة الكورية، المتعلقة بتبادل الخبرات والحلول التكنولوجية الحديثة في مجال تحلية مياه البحر.

شرف الدين عبد النور