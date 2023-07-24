عرقاب يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، فرانشيسكو لا كاميرا.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، واطارات من الوزارة ومن سونلغاز، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

و بهذه المناسبة، قدم عرقاب لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوفير الأدوات العملية والعلمية والمالية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

بالإضافة الى بحث سبل التعاون في المجال المنجمي، على غرار استغلال المعادن الحرجة الخاصة في صناعة الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا اللقاء تحسبا لمشاركة المدير العام لإيرينا في مراسم تقديم العروض استقبال وفتح الأظرفة المتعلقة بالمناقصة التي أطلقها مجمع سونلغاز لإنجاز خمسة عشر 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط، بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.

وبهذه المناسبة، أكد لا كاميرا أن الوكالة الدولية للطّاقات المتجدّدة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجزائر، ولاسيما في دعم جهودها لترقية اعتمادها على مصادر طاقة جديدة ومتجدّدة.

وللتذكير، تأسست إيرينا في عام 2009، وهي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل من الطاقة المستدامة، وهي تمثل المنصة الأساسية للتعاون الدولي،

كما تعد مركزاً للامتياز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد المالية والمعارف في مجال الطاقات المتجددة. وهي تُروج لاعتماد كل أنواع الطاقة المتجددة على نطاق واسع واستخدامها على نحو مستدام بما يشمل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وطاقة المحيطات والشمس والرياح، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة فرص الاستفادة من الطاقة وضمان أمن الطاقة وتحقيق نمو وازدهار اقتصاديين بتخفيض انبعاثات الكربون

معجب بهذه: إعجاب تحميل...