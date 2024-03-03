عرقاب يستعرض مع نظيره العماني فرص التعاون و الاستثمار في مجال الطاقة

عرقاب يستعرض مع نظيره العماني فرص التعاون و الاستثمار في مجال الطاقة

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، سالم العوفي، وهذا بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، و الرئيس المدير العام لسوناطراك، و إطارات من الوزارة.

و أشاد وزير الطاقة والمعادن العماني، بهذه المناسبة، بنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، مهنئا الجزائر على ما قامت به لإنجاح القمة التي جرت في أحسن الظروف، حسب بيان وزارة الطاقة.

كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين، التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم، وسبل تعزيزها.

كما ناقش الطرفان، فرص التعاون والاستثمار في مجال الصناعة الغازية والنفطية وسبل تعزيزها، وكذا في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، والبتروكيمياء، من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك والشركات العمانية على غرار شركة أبراج.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا التكوين.

شرف الدين عبد النور

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