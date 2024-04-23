عرقاب يدعو إلى رفع مستوى التكوين في التخصصات المنجمية

عرقاب يدعو إلى رفع مستوى التكوين في التخصصات المنجمية

دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الى ضرورة الرفع من مستوى التكوين والتدريب على مستوى جميع المعاهد والمراكز التكوينية في التخصصات المنجمية.

وقام عرقاب خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بسكرة، وعلى مستوى بلدية الوطاية بزيارة مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي المنجمي سونارام (التكوين) أين أكد على ضرورة رفع مستوى التكوين بالمركز وجعله مركزا وطنيا للتكوين المنجمي بالجزائر.

أما الرئيس المدير العام لسونارام التكوين، فرع مجمع سونارام، فقد عرض حول التكوين والتخصصات المتوفرة. في معاهد التكوين التابعة للقطاع المنجمي وكذا على مستوى مركز بسكرة الذي تم افتتاحه سنة 1983.

هذا وتضم سونارام التكوين عدد من المعاهد ومراكز التكوين على غرار مدرسة المناجم بالعابد ولاية تلمسان. والمعهد الجزائري للمناجم ببومرداس، ومالمركز الجديد للتكوين في المناجم بتالة حمزة ببجاية. بالإضافة الى مركز التكوين المهني في المجال المنجمي بتندوف.

والإشارة فإن مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي المنجمي سونارام (التكوين). الذي يأخذ على عاتقه مهمة تكوين وتأهيل العنصر البشري في المجال المنجمي. لتحقيق متطلبات القطاع من الكوادر ذات التكوين المتخصص.

ويتربع المركز على مساحة 1200 متر مربع، ويحوي العديد من القاعات و20 منزل مخصص للمكونين والمتربصين

رمزي أحمد توميات