عرقاب يحذر من الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي

حذر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المواطنين حول المخاطر التي يتسبب فيها الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي، داعيا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وتسربات الغاز.

وأكد عرقاب أن مجمع سونلغاز يقوم وبصفة دورية بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية حول الموضوع. داعيا إلى توخي الحذر والعمل على صيانة الأجهزة والالتزام بالنصائح والإرشادات للحفاظ على الأرواح خاصة في فصل الشتاء.

وللاشارة فقد أشرف وزير الطاقة، رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز، على وضع حيز الخدمة لشبكتي الغاز والكهرباء بحي 296 مسكن عمومي ايجاري بحي ادريان بمقر الولاية.

ويأتي هذا المشروع بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن وكذا تطوير وتعزيز القدرات الكهربائية والغازية بالولاية. وبلغ طول شبكة التوتر المتوسط 3كلم وطول شبكة توتر منخفض بلغت 6،400 كلم وتجهيز 4 محولات كهربائية.

وبالنسبة للغاز، بلغ طول شبكة التوزيع لهذا المشروع مايقارب 4 كلم. ولقى وضع حيز الخدمة استحسان ساكنة المنطقة.

رمزي أحمد توميات

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