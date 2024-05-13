عرقاب يترأس أشغال الجمعية العامة لسونلغاز

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأحد، أشغال اجتماع الجمعية العامة لسونلغاز، وذلك بحضور وزير المالية، لعزيز فايد،و ممثل رئاسة الجمهورية، و ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و الرئيس المدير العام لسونلغاز،و أعضاء الجمعية العامة.

و أثنى عرقاب، في افتتاح أشغال الجمعية العامة، على مستوى أداء سونلغاز، والذي يؤكده شكر وثناء رئيس الجمهورية، والسلطات العليا للبلاد أكثر، في عديد المناسبات. مُعبّرا بالمناسبة، عن شكره لكل عمال سونلغاز ومسؤوليه، نظير الإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنة 2023، خاصة فيما يتعلّق بتنفيذ مشاريع رئيس الجمهورية، والمتعلّقة بربط المناطق المعزولة والمحيطات الفلاحية والمناطق الصناعية، وكذا عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة، وهي الإنجازات التي أكد عرقاب أنها جاءت بفضل حسن التسيير وحكمة المسيرين.

من جانبه، أثنى وزير المالية، لعزيز فايد، على القفزة النوعية التي حققتها سونلغاز، خلال السنوات القليلة الماضية، مذكرا بحضورها اللافت خلال مختلف الظروف التي مرت بها الجزائر.

كما قدّم الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، لمحة عن سياسة الحوكمة، التي تم تنفيذها في مجمّع سونلغاز خلال 2023، مشيرا لأهمّ المحاور التي تم العمل وفقها خلال السنتين الماضيتين، والتي كانت بدايتها بتعزيز منظومة التسيير في المجمّع.

للإشارة، فقد تناولت أشغال الاجتماع، دراسة والمصادقة على جملة من المواضيع المتعلّقة بمختلف نشاطات وتسيير مجمّع سونلغاز.

شرف الدين عبد النور