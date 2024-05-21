عرقاب يتحادث مع نظيره الكونغولي بالعاصمة برازافيل

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المحروقات الكونغولية، ببرازافيل، مع وزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا.

و ناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عرقاب، إلى جمهورية الكونغو، العلاقات الثنائية بين البلدين، التي توصف بالأخوية والتاريخية، وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال المحروقات، حيث جرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول، واطارات من الوزارتين.

كما شكّل هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الطاقة، فرصة للوقوف على مستجدات ملف التعاون الجزائري الكونغولي، بعد الامضاء في ماي 2022، على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو، في مجال المحروقات، والتي تُوجّت بعدّة زيارات بين خبراء من البلدين، وأهمها الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وفد من وزارة المحروقات الكونغولية، والشركة الوطنية الكونغولية للنفط SNPC، والتي سمحت لخبراء البلدين مناقشة إمكانيات التعاون بين سوناطراك وSNPC، ولا سيما في مجال تطوير الغاز الطبيعي، وإمكانية التعاون في قطاع التكرير والتكوين، بالإضافة إلى الزيارة إلى الكونغو، في نوفمبر 2023، التي قام بها مدير المعهد الجزائري للبترول IAP، والتي تُوِّجت بتوقيع اتفاقية تدريب بين المعهد والشركة الوطنية للبترول الكونغولية SNPC.

كما ناقش الطرفان، الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، ونقل وتوزيع المواد البترولية، وكذلك في المجال التنظيمي.

و أكد وزير الطاقة والمناجم، استعداد الجزائر لدعم جمهورية الكونغو، من خلال التكوين ونقل درايتها وخبراتها في مجال المحروقات، بما يتماشى وتطلعات الشعبين، ووفقا لتوجيهات رئيسي الدولتين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الرئيس، دينيس ساسو نغيسو.

كما رحّب الطرفان، بالجهود المشتركة في إطار منظمة “أوبك”، وكذلك في إطار المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط “APPO”.

شرف الدين عبد النور