عرقاب يتحادث بسورينتو الإيطالية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، بمدينة سورينتو الإيطالية، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، واطارات من الوزارة، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة و المناجم.

وجاء ذلك، حسب ذات المصدر، على هامش انعقاد أعمال الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”.

و تركّزت المباحثات بين الوزيرين، على حالة علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم، والموصوفة بـ “التاريخية والعميقة”، وسبل تعزيزها وتطويرها، ولاسيما في مجال انتاج وتسويق المحروقات، وانتاج ونقل الكهرباء، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي.

كما بحث الجانبان، تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية، في مجال الغاز والكهرباء، وفرص التعاون المستقبلية، من خلال دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم، وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين.

و تطرّق الوزيران، في هذا الإطار، إلى التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، والمزمع انعقادها بالعاصمة التونسية، خلال العام الجاري.

شرف الدين عبد النور