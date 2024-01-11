عرقاب يتباحث مع وزير النفط الفنزويلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير النفط بجمهورية فنزويلا البوليفارية، بيدرو رافائيل تيليشيا، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة والمناجم.

و بحث الجانبان، خلال هذا اللّقاء الذي جرى بحضور سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجزائر، ومشاركة سفير الجزائر بفنزويلا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، مُنوهين بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، حسب ذات المصدر.

كما سلّط وزير الطاقة والمناجم، الضوء على أهمية التبادلات مع فنزويلا، من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها، لا سيما في مجالات المحروقات والتكرير والصيانة،

وناقش الطرفان، أيضا، أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم، يضيف المصدر ذاته.

كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر، مُرحبين بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.

ومن جانبه، أعرب تيليشيا عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة، ولاسيما في المجال الطاقوي.

شرف الدين عبد النور

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