عرقاب يتباحث مع رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري سبل تطوير النشاط المنجمي

30 يناير، 2024

ترأّس كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا، ركّز على بعث وتطوير النشاط المنجمي في الجزائر، وهذا بحضور أعضاء من المجلس ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وإطارات من الوزارة.

و بحث الطرفان، خلال هذا اللّقاء، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، الوضعية الحالية للنشاط المنجمي في الجزائر، مع إبراز الإمكانات المتوفرة والتحديات التي يتعين مواجهتها.

كما ركّزت المناقشات حسب ذات المصدر، على الإستراتيجية المسطرة والخطط المنتهجة لتحفيز الاستثمار بالقطاع المنجمي المزمع تنفيذها، لاسيما فيما يخص الدراسات الجيولوجية، البحث والاستكشاف والاستغلال المنجمي، وكذا الصناعة التحويلية المنجمية.

وللقيام بذلك، تقرّر تعزيز التعاون وتكثيف المشاورات بين وزارة الطاقة والمناجم ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات من خلال عقد لقاءات تشاورية وتكثيف اللقاءات لتحديد الآليات الفعالة من أجل العمل لترقية الاستثمارات الوطنية وكذا الأجنبية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في القطاع المنجمي الجزائري.

شرف الدين عبد النور

30 يناير، 2024

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