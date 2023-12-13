عرقاب يتباحث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون افريقيا سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية في المجال الطاقوي

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون افريقيا، كريستينا دوارتي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وتناول اللّقاء حسب بيان وزارة الطاقة، سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية في المجال الطاقوي، ولاسيما في مجال الامدادات الطاقوية في أفريقيا بالكهرباء، بهدف تحقيق أحسن مستويات الرفاهية للمواطن الأفريقي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدّم وزير الطاقة والمناجم لمحة عن البرامج التنموية للقطاع ولاسيما في مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدا على أن الجزائر تعمل على تحقيق ترابط كهربائي مع الدول الافريقية، وخاصة مع تسجيل فائض في إنتاج الكهرباء.

وأشار الوزير أن الجزائر تعتبر من البلدان الرائدة من حيث التغطية الكهربائية وتزويد المواطنين بالطاقة، حيث تم تسجيل تغطية بالكهرباء بمعدل 99%، كما يتم تلبية احتياجات المواطن من المنتجات البترولية في كل ربوع الوطن.

كما أكد محمد عرقاب على استعداد الدائم للجزائر لتعزيز وتوطيد علاقاتها وكذا مرافقة البلدان الافريقية في هذه المجالات، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتكثيف التبادلات وتعزيز التعاون مع الدول الافريقية.

كما أكد الوزير على توفر كل الظروف لتحقيق ذلك نظرا للخبرات المكتسبة من خلال الشركة الوطنية سونلغاز، التي تمكنت وبالوسائل الوطنية الخاصة من انجاز محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل ومراكز فرعية للكهرباء وشبكات أنابيب مد وتوزيع وكذلك تصنيع التجهيزات والمعدات في الجزائر.

كما أشار الوزير أن الجزائر عملت وتعمل على مساندة ومرافقة الدول الافريقية التي تجمعها بها قواسم مشتركة ولاسيما في مجالات التكوين، عبر معاهد مؤسسات القطاع، وتطوير الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات، يختم بيان الوزارة.