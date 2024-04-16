عرقاب يتباحث مع المديرة العامة لمجموعة “سي ‌جي ‌جي” فرص التعاون في مجال الطاقة و المناجم

عرقاب يتباحث مع المديرة العامة لمجموعة “سي ‌جي ‌جي” فرص التعاون في مجال الطاقة و المناجم

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، المديرة العامة لمجموعة “سي ‌جي ‌جي «CGG»”، المتخصصة في مجال الخدمات الجيوفيزيائية والجيولوجية، صوفي زوركيا Sophie ZURQUIYAH، وهذا بحضور اطارات من الجانبين.

و تطرّق الجانبان، حسب بيان وزارة الطاقة، إلى حالة علاقات التعاون بين كل من سوناطراك وشركة «سي ‌جي ‌جي» في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها.

كما استعرض الطرفان، فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال خدمات المسح الجيوفيزيائي للتنقيب عن النفط والغاز، وفي مجال البيانات والأبحاث والخدمات البترولية والحلول التكنولوجية الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر، وكذا في مجال احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات.

كما ناقش الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون في القطاع المنجمي، سيما فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث في مجالات الجيولوجيا والمعادن والموارد الأرضية الأخرى، وإعداد الخرائط والنشرات والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات لتعميق المشاورات والمحادثات بين” سي جي جي” وكل من سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ALNAFT” في مجال النفط والغاز، ومع مجمع سونارام ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر” ASGA” والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية” ANAM” في المجال المنجمي.

شرف الدين عبد النور