عرقاب يتباحث سبل التعاون الطاقوي مع المديرة العامة لشركة ونترشال ديا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المديرة العامة لشركة ونترشال ديا أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون سمرز، حسبما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها.

و تركزت المباحثات بين الطرفين، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، والعلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة وينترشال واصفين إياها بالممتازة، كما تطرقا إلى آفاق تعزيزها.

و ناقش الطرفان، فرص الإستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين ونقل المحروقات واحتجاز الكربون وتخزينه.

ومن جهته، أكد عرقاب على فرص الإستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، ولا سيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها بموجب قانون المحروقات الجدي، الذي يقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

ومن جانبها، كشفت سمرز أن المناقشات كانت مثمرة للغاية وأن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة. كما أظهرت رغبة وينترشال الكبيرة والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر.

كما تم الإتفاق على تنظيم لقاءات بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” مع ممثلي وينترشال، حسب البيان ذاته.

رمزي أحمد توميات

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